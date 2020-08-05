Корабли Северного флота отправились в поход по Северному морскому пути

Экспедиция продлится более двух месяцев

Арктическая группировка Северного флота начала девятый поход. Восемь кораблей и судов уже покинули Североморск и вышли в Баренцево море, передает "ТВ Центр".

Среди них ледокол "Илья Муромец", на котором находятся участники экспедиции от Русского географического общества. Он повторит маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов. "Илья Муромец" пройдет вдоль берегов Таймыра до острова Беннетта. В его составе - ученые, поисковики, историки и журналисты.

В общей сложности поход кораблей по Северному морскому пути продлится более двух с половиной месяцев. Как сообщили в Минобороны, военные проведут в Арктике 20 совместных учений.

Нынешняя экспедиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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