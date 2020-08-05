ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корабли Северного флота отправились в поход по Северному морскому пути

09:09
  • среда
  • 05 августа 2020

Экспедиция продлится более двух месяцев

Арктическая группировка Северного флота начала девятый поход. Восемь кораблей и судов уже покинули Североморск и вышли в Баренцево море, передает "ТВ Центр".

Среди них ледокол "Илья Муромец", на котором находятся участники экспедиции от Русского географического общества. Он повторит маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов. "Илья Муромец" пройдет вдоль берегов Таймыра до острова Беннетта. В его составе - ученые, поисковики, историки и журналисты.

В общей сложности поход кораблей по Северному морскому пути продлится более двух с половиной месяцев. Как сообщили в Минобороны, военные проведут в Арктике 20 совместных учений.

Нынешняя экспедиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Корабли Северного флота
Корабли Северного флота
Корабли Северного флота
Корабли Северного флота
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.