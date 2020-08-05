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Пропавших в Тихом океане моряков нашли по буквам SOS на песке

09:19
  • среда
  • 05 августа 2020

Они провели на необитаемом острове несколько дней

Трех мореплавателей спасли австралийские военные в Тихом океане. Любители приключений провели несколько дней на необитаемом острове, пишут argumenti.ru.

На судне "робинзонов поневоле" закончилось топливо. После непродолжительного дрейфа его прибило к коралловому атоллу. Мужчины не растерялись и сделали на песке надпись SOS, которую заметили с патрульного вертолета.

Путешественникам передали продукты, а позже за ними прибыл спасательный катер и отвез на материк.

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