Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78

Город объявлен районом бедствия

Число пострадавших при взрыве в столице Ливана возросло до 4 тысяч. По данным ливанского Минздрава, погибли по меньшей мере 78 человек.

Бейрут объявлен районом бедствия, в городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. Как сообщают в офисе губернатора, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Взрыв в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС, прогремел 4 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва нарушение правил хранения аммиачной селитры. 2750 тонн взрывоопасного вещества хранилось в порту в течение шести лет.

В Ливане объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии. Многие страны, в том числе Россия, предложили помощь Бейруту.

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