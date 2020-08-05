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Многодетным семьям предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ

08:22
  • среда
  • 05 августа 2020

Это актуально в нынешних условиях

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила правительству увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. 
Многодетным семьям предложили бесплатно предоставлять нянь

"Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми - до 70%", - приводит RT выдержку из письма Волынец. 

Сегодня многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 30% от стоимости услуг ЖКХ. Если в семье больше 10 детей, то скидка составляет 50%. 

Ирина Волынец также предложила не взимать плату за ЖКХ с тех семей, где родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Здесь предлагается не учитывать фактор многодетности.

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