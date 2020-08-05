Всего заразились почти 18,5 миллиона человек

Число умерших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинс.

По данным на утро 5 августа, общее число жертв COVID-19 составляет 700647 человек, вылечились 11083012 заболевших. Общее число выявленных случаев заражения за все время пандемии составляет 18480000.

В России за время пандемии коронавирус подтвержден у 861423 человек. Выздоровел 661471 заболевший. Скончался 14351 человек.

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