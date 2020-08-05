Минфин предложил сократить траты на Госдуму и Совфед

Речь идет о поэтапном сокращении расходов

Минфин предложил урезать расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.

Как пишет РИА Новости, в 2021 году траты на Думу предлагается сократить на 378 миллионов рублей (или на 2,9%) - до 12,7 миллиарда. Сокращение 2022 года составит 577 миллионов (4,5%) - до 12,1 миллиарда. В 2023 году расходы планируется урезать всего на 256 миллионов (2%) - до 12,4 миллиарда рублей.

Финансирование Совфеда предлагается сократить примерно до 7 миллиардов рублей в год. Первое сокращение, согласно задумке Минфина, составит 217 миллионов рублей (3%), второе - 338 миллионов (4,6%), а последнее в 2023 году - 178 миллионов (2,4%).

Минфин также выступил за поэтапное сокращение расходов на Счетную палату. В 2023 году ее содержание должно обходиться в 4,9 миллиарда рублей, полагают в министерстве.

Ранее Минфин предлагал на 323 миллиарда рублей сократить траты на госпрограмму "Обеспечение обороноспособности страны".

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