Россиян предупредили о подстерегающих в поездках опасностях

Лучше запастись дезинфицирующими жидкостями и салфетками

Россиян, отправляющихся в долгожданную поездку на отдых, в аэропортах и вокзалах - а также в самолетах и поездах - подстерегают различные вирусы и бактерии. Эксперты предупреждают: особенно много микроскопической живности на выдвижных столиках и в кармашках впередистоящих кресел.

"На поверхностях, которые окружают пассажира, сидящего в кресле самолета или купе, обнаруживается огромное количество самых разных микроорганизмов - возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций. Больше всего микробов на поверхности выдвижных столиков и в кармашке, расположенном на кресле впереди", - приводит ТАСС комментарий эксперта Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Микробиолог поясняет, что в кармашках кресел, кроме журналов и инструкций, зачастую можно обнаружить остатки еды, использованные салфетки и прочий мусор. Мокрая раковина в санузле – тоже вполне подходящая среда для бурного размножения микробов. Чтобы исключить вероятность заражения в дороге, эксперт советует: всегда, а не только в условиях пандемии, иметь при себе антибактериальные салфетки и гели. И ни в коем случае не брать еду не обработанными санитайзерами руками.

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