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Серия мероприятий "Спортивные выходные" запускается в Москве

09:00
  • среда
  • 05 августа 2020

Занятия будут бесплатными

В Москве с 8 августа организуют занятия по направлениям уличного спорта. Бесплатные мастер-классы будут проходить по субботам и воскресеньям до 11 октября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект охватит 16 районов Южного округа столицы. Позже к нему присоединятся другие площадки, среди которых ВДНХ, Парк Горького, "Музеон", Нескучный сад, "Сокольники", "Фили" и парк 850-летия Москвы. В программу вошли бег, воркаут, скандинавская ходьба, кросс-кантри, занятия на памп-треке, скейтбординг, роллер-спорт, лонгбординг, шоссейный велоспорт и йога. Мастер-классы будут вести 83 тренера. Это профессиональные спортсмены, победители различных чемпионатов, кандидаты и мастера спорта.

В свою очередь, руководитель департамента спорта Алексей Кондаранцев отметил, что этот проект - отличная возможность для москвичей приобщиться к регулярным занятиям физической культурой, привести себя в форму и сделать это под руководством профессиональных спортсменов.

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