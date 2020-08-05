Роскачество рассказало о вреде свежевыжатых соков

В чем их опасность?

Употребление в большом количестве фруктозы так же вредит организму, как и употребление в избыточном количестве обычного сахара. Об этом сообщили в Роскачестве, отметив, что свежевыжатые соки не всегда бывают только полезны для организма.

Специалисты отмечают, что при выжимании сока из свежего фрукта удаляется также и клетчатка. В результате получается жидкость с высокой концентрацией сахара.

Свежевыжатый сок не рекомендуется пить на пустой желудок, поскольку содержащиеся в нем фруктовые кислоты и природный сахар могут вызвать раздражение слизистой ЖКТ. Употреблять такие соки лучше в течение 15-20 после приготовления, так как многие витамины разрушаются под воздействием воздуха и перепада температур.

Эксперты также рассказали об опасности соковой диеты. "Здесь упускается тот факт, что лучший способ детоксикации организма - забота о своих естественных системах детоксикации на ежедневной основе", - приводит РИА Новости сообщение Роскачества.

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