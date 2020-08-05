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Россияне раскрыли основные причины увольнения с работы

09:28
  • среда
  • 05 августа 2020

Дело не только в зарплате

31% россиян заявили, что главной причиной увольнения стало нежелание руководства повышать им зарплату. 
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на сервис "Работа.ру", еще 15% респондентов ушли с работы из-за профессионального выгорания и стресса, 13% - из-за отсутствия карьерного роста. 

19% опрошенных уволились, чтобы трудиться ближе к дому, а 7% - чтобы больше времени проводить с родными. 4% сменили место из-за конфликтов на работе. Столько же переехали в другой город или страну. 

Также выяснилось, что при поиске работы россияне прежде всего обращают внимание на зарплату, рабочий график, расстояние от дома, надежность компании, позитивные отзывы сотрудников, а также на возможность обучения и карьерного роста.

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