Россияне раскрыли основные причины увольнения с работы

Дело не только в зарплате

31% россиян заявили, что главной причиной увольнения стало нежелание руководства повышать им зарплату.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сервис "Работа.ру", еще 15% респондентов ушли с работы из-за профессионального выгорания и стресса, 13% - из-за отсутствия карьерного роста.

19% опрошенных уволились, чтобы трудиться ближе к дому, а 7% - чтобы больше времени проводить с родными. 4% сменили место из-за конфликтов на работе. Столько же переехали в другой город или страну.

Также выяснилось, что при поиске работы россияне прежде всего обращают внимание на зарплату, рабочий график, расстояние от дома, надежность компании, позитивные отзывы сотрудников, а также на возможность обучения и карьерного роста.

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