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Число жертв взрыва в ливанской столице перевалило за сотню

09:24
  • среда
  • 05 августа 2020

Больницы Бейрута переполнены

Власти столицы Ливана не успевают подсчитывать жертв прогремевшего накануне взрыва. Спасатели продолжают разбирать завалы. Несколько часов назад сообщалось о 78 погибших, а по последней информации Ливанского общества Красного Креста, их уже более 100.
Власти Ливана назвали причину взрыва в Бейруте

Пострадавших во время взрыва в районе порта Бейрута более 4 тысяч. Больницы города не справляются с наплывом раненых.

Как сообщалось, 4 августа мощный взрыв прогремел поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.

Многие страны – в том числе и Россия – предложили Ливану помощь в преодолении последствий трагедии. Соболезнования ливанскому народу выразил российский президент Владимир Путин.

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