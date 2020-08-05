Еще 1329 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших в столице приблизилось к 185 тысячам

В Москве от коронавируса вылечились еще 1329 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1329 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 184969", - сообщила она.

В целом по стране число выздоровевших превысило 661 тысячу. За прошлые сутки врачи выписали 7878 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"