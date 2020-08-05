Сергунина рассказала о начале нового трека "Московского акселератора"

Молодым предпринимателям помогут вывести на рынок инновационные решения

В Москве стартует третий трек программы "Московский акселератор". Предприниматели могут подать заявки на участие в нем с 5 августа по 18 сентября.

"Его главная задача - помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, жюри выберет 30 проектов. Авторов пригласят пройти акселератор, а эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров - компаний, лидирующих в отрасли финтеха.

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