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Сергунина рассказала о начале нового трека "Московского акселератора"

09:35
  • среда
  • 05 августа 2020

Молодым предпринимателям помогут вывести на рынок инновационные решения

В Москве стартует третий трек программы "Московский акселератор". Предприниматели могут подать заявки на участие в нем с 5 августа по 18 сентября.

"Его главная задача - помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, жюри выберет 30 проектов. Авторов пригласят пройти акселератор, а эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров - компаний, лидирующих в отрасли финтеха.

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