Кабмин снял ограничения на безвизовый въезд в Россию

Правило действует для краткосрочных визитов

Правительство России сняло ограничения на безвизовый въезд в страну иностранцев. Это касается обладателей служебных и дипломатических паспортов некоторых государств – им можно посещать Россию с короткими деловыми визитами.

"Распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", - сказано в пояснительной записке к утвержденному кабмином распоряжению.

Премьер-министр Михаил Мишустин также подписал распоряжение об открытии для всех россиян пассажирского железнодорожного сообщения с Калининградом. Поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в российский анклав из Москвы и Санкт-Петербурга были отменены во время пандемии. Движение возобновилось с 1 июля – но билеты продавались только гражданам, зарегистрированным в Калининградской области.

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