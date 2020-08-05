ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин снял ограничения на безвизовый въезд в Россию

09:53
  • среда
  • 05 августа 2020

Правило действует для краткосрочных визитов

Правительство России сняло ограничения на безвизовый въезд в страну иностранцев. Это касается обладателей служебных и дипломатических паспортов некоторых государств – им можно посещать Россию с короткими деловыми визитами.
Лавров: вводить выездные визы в России не планируется

"Распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", - сказано в пояснительной записке к утвержденному кабмином распоряжению.

Премьер-министр Михаил Мишустин также подписал распоряжение об открытии для всех россиян пассажирского железнодорожного сообщения с Калининградом. Поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в российский анклав из Москвы и Санкт-Петербурга были отменены во время пандемии. Движение возобновилось с 1 июля – но билеты продавались только гражданам, зарегистрированным в Калининградской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зона паспортного контроля
Зона паспортного контроля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.