В окружении Заворотнюк рассказали о переменах в ее внешности

Звезда пока не хочет показывать себя публике

В окружении Анастасии Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, рассказали о состоянии актрисы.

Если верить слухам, химиотерапия негативно отразилась на внешности звезды сериала "Моя прекрасная няня". "Она все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", - рассказала kp.ru бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Один из медиков, который видел звезду, сказал изданию, что она "сильно изменилась".

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, которая знакома со многими знаменитостями, говорит, что Заворотнюк старается не падать духом и следить за собой. "Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой", - поделилась Сазыкина.

Где сейчас находится Анастасия Заворотнюк, точно не известно. По одной версии, она лечится дома и порой приезжает в ЦКБ на процедуры. Недавно журналисты предположили, что актриса проходит лечение в США, куда нередко летает ее супруг - фигурист Петр Чернышев.

В июле появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк собирается дать интервью на телевидении.

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