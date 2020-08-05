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Драка с участием украинской топ-модели на турецком пляже попала на видео

10:08
  • среда
  • 05 августа 2020

Журналисты предположили, что Дарью Кирилюк мог избить ее парень

Турецкие СМИ опубликовали видео инцидента, в ходе которого предположительно избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк. На записи с камер наблюдения видна потасовка с участием нескольких человек.

Турецкий пляж закрыли после избиения украинской топ-модели
Украинскую модель избили охранники пляжа в Турции

Журналисты выдвинули версию, что Дарью Кирилюк мог избить ее молодой человек. В комментариях под видео в Instagram сама топ-модель это утверждение отвергла.

"У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!" – заявила модель, добавив, что молодой человек никогда не поднимал на нее руку.

Инцидент на турецком курорте Чешме произошел вечером 31 июля. Дарья Кирилюк сообщила, что охранники пляжа Момо напали на нее и еще троих девушек. По словам модели, сотрудники били ее по лицу. В подтверждение своих слов девушка выложила фотографию со следами избиения.

Администрация пляжа обвинения украинской топ-модели отвергла и обвинила ее в клевете. Тем не менее, туристические власти Турции приняли решение временно закрыть пляж.

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