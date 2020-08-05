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Адвокат раскрыла детали развода Гордона с молодой женой

10:24
  • среда
  • 05 августа 2020

Расставание получилось цивилизованным

Адвокат Жанна Маргулис, которая представляет интересы телеведущего Александра Гордона, сообщила подробности его развода с молодой супругой. 
Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой

56-летний Александр Гордон и 26-летняя Нозанин Абдулвасиева развелись 17 июля после шести лет брака.  Вопросы касательно алиментов и имущества они решили в досудебном порядке.

Дата развода совпала с днем рождения Абдулвасиевой. Жанна Маргулис сказала, что это произошло случайно, тут "не было никакого умысла". 

"Расстались люди спокойно, словно сели однажды друг напротив друга, поговорили и решили, что так будет лучше. Мое мнение, что этот развод произошел цивилизованней некуда", - цитирует Маргулис kp.ru

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева познакомились на съемках фильма "Умник". Студентка ВГИКа приехала на съемочную площадку, чтобы сделать репортаж. Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году. Для шоумена это стал четвертый брак, а для Нозанин - первый. 

В браке у них родились сыновья Александр и Федор. В начале карантина из-за COVID-19 Нозанин призналась, что устала от "интенсивного времяпрепровождения" с мальчишками. 

Отметим, что Нозанин - дочь кинопродюсера Абдула Абдулвасиева, внучка заслуженного деятеля искусств Таджикистана и России, режиссера Валерия Ахадова. 

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