Адвокат раскрыла детали развода Гордона с молодой женой

Расставание получилось цивилизованным

Адвокат Жанна Маргулис, которая представляет интересы телеведущего Александра Гордона, сообщила подробности его развода с молодой супругой.

56-летний Александр Гордон и 26-летняя Нозанин Абдулвасиева развелись 17 июля после шести лет брака. Вопросы касательно алиментов и имущества они решили в досудебном порядке.

Дата развода совпала с днем рождения Абдулвасиевой. Жанна Маргулис сказала, что это произошло случайно, тут "не было никакого умысла".

"Расстались люди спокойно, словно сели однажды друг напротив друга, поговорили и решили, что так будет лучше. Мое мнение, что этот развод произошел цивилизованней некуда", - цитирует Маргулис kp.ru.

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева познакомились на съемках фильма "Умник". Студентка ВГИКа приехала на съемочную площадку, чтобы сделать репортаж. Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году. Для шоумена это стал четвертый брак, а для Нозанин - первый.

В браке у них родились сыновья Александр и Федор. В начале карантина из-за COVID-19 Нозанин призналась, что устала от "интенсивного времяпрепровождения" с мальчишками.

Отметим, что Нозанин - дочь кинопродюсера Абдула Абдулвасиева, внучка заслуженного деятеля искусств Таджикистана и России, режиссера Валерия Ахадова.

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