Россия направила в Ливан мобильный госпиталь для помощи пострадавшим от взрыва

В Бейрут едут и специалисты Роспотребнадзора

Пять самолетов МЧС готовятся к отправке в Бейрут. Они доставят в столицу Ливана мобильный госпиталь и врачей, которые окажут помощь пострадавшим от мощного взрыва в районе бейрутского порта.

"Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", - сообщили в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что в Бейрут направляются также специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.

Все российские специалисты обеспечены специальными костюмами и средствами защиты. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, передает ТАСС. По последним данным, жертвами трагедии в Бейруте стали более 100 человек, пострадали более 4 тысяч.

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