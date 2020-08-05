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Россия направила в Ливан мобильный госпиталь для помощи пострадавшим от взрыва

10:24
  • среда
  • 05 августа 2020

В Бейрут едут и специалисты Роспотребнадзора

Пять самолетов МЧС готовятся к отправке в Бейрут. Они доставят в столицу Ливана мобильный госпиталь и врачей, которые окажут помощь пострадавшим от мощного взрыва в районе бейрутского порта.
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"Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", - сообщили в пресс-службе ведомства. В МЧС добавили, что в Бейрут направляются также специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.

Все российские специалисты обеспечены специальными костюмами и средствами защиты. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, передает ТАСС. По последним данным, жертвами трагедии в Бейруте стали более 100 человек, пострадали более 4 тысяч.

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