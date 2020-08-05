В России выявили еще 5204 заболевших коронавирусом

Вылечились 7555 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5204 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 866627.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 687. В Подмосковье заболели еще 162 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 139 человек с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 14490 человек.

Вылечились от коронавируса 7555 человек, в том числе в Москве - 1329. Общее число выздоровевших достигло 669026.

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