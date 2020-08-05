Половина города - в руинах: Бейрут объявлен зоной бедствия

Последняя информация о ходе спасательной операции и расследовании причин трагедии

Число погибших при взрыве в Бейруте, по последним данным, превысило 100 человек. Более четырёх тысяч - пострадали. В больницах не хватает коек и медперсонала. Продолжается поиск пропавших без вести и разбор завалов. Половина города лежит в руинах. Бейрут официально объявлен зоной бедствия. Накануне в столице прогремел мощный взрыв, который вызвал серию пожаров. Огонь в порту ещё не потушен.

Ровно 10 секунд потребовалось ударной волне, чтобы смести все на своем пути. От эпицентра - до самых отдаленных уголков города. От крупнейшего порта Ближнего Востока остались только обгоревшие металлоконструкции. Все остальные здания в радиусе двух километров превращены в груды бетонной крошки. Половина домов в Бейруте - без окон. Выворочены прилавки в магазинах. В квартирах и отелях разбросана мебель.

Счет погибшим уже перевалил за сотню. Среди них есть и иностранцы. Повреждены здания посольств, в том числе и российского. Пострадавших - тысячи. В больницах не хватает ни мест, ни врачей, чтобы оказать людям первую помощь.

"Это напоминает то, что наша столица переживала во времена гражданской войны. Когда начался пожар, мы отправили туда пожарных. Но тут прогремел второй взрыв, и они пропали", - рассказал губернатор Бейрута Марван Аббуд.

По предварительным данным, суммарная мощность серии взрывов в Бейруте могла достигать 3 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, составляла не менее 10.

"Мы стояли на входе в наш магазин, когда стёкла задрожали. Подумали, землетрясение. Потом я увидел что-то вроде удара молнии, всё вокруг стало красным, а взрывная волна отбросила меня в одну сторону от магазина, а моего друга - в другую. Никогда я не видел ничего подобного", - рассказал владелец магазина Ахмад Исмаил.

Сначала предполагалось, что детонация произошла в морском порту, на складе пиротехники. Позже некоторые СМИ заговорили о превентивном ракетном ударе Израиля по военным базам Хезболлы. На фоне обострения отношений между группировкой и Тель-Авивом эта версия выглядела вполне правдоподобно. Об атаке заявил и президент США Трамп. Но военные в Пентагоне эту гипотезу опровергли. Уже через три часа после взрыва то же самое сделали и руководство Хезболлы, и власти Израиля, и ливанские спецслужбы. Они в один голос заявили - никакого удара с земли или воздуха по Бейруту не было. Премьер-министр Ливана подтвердил: взрыв произошел во время ремонта стен склада, где хранился нитрат аммония. Проще говоря, селитра. Рабочие пытались с помощью сварки заделать отверстие, через которое неизвестные похищали токсичный порошок. И, скорее всего, искра попала на мешки с селитрой.

"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы наложить на него самое суровое наказание. Недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без соблюдения мер безопасности", - отметил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

Специальная комиссия в течении 48 часов должна установить виновных. Эта селитра оказалась в Бейруте ещё в 2014-м. Судно под молдавским флагом перевозило груз для Мозамбика. Из-за технических проблем зашло в порт. А затем партию арестовали за долги и выгрузили на берег. Полгода назад руководству порта было поручено проверить, как хранится опасное вещество и назначить ответственного за предупреждение чрезвычайных ситуаций. Но в силу каких-то причин предотвратить катастрофу не удалось.

Ближайший сосед Ливана - Сирия - открывает границы для приёма пострадавших. Помощь предлагает Европа. Катар, Ирак и Израиль направили в Бейрут полевые госпитали. А Всемирная организация здравоохранения - комплекты медицинской техники и оборудования. Власти страны объявили трехдневный траур. Соболезнования приходят со всего мира. На башню Бурдж-Халифа в Дубае и египетские пирамиды этой ночью спроецировали флаг Ливана.

Тимур Абдуллаев, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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