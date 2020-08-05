Ефремов в суде отказался признавать вину в смертельном ДТП

Актер заявил, что ничего не помнит

В среду в Пресненском суде Москвы проходит первое рассмотрение по существу дела Михаила Ефремова. Артисту зачитают обвинение, а сторона защиты выскажет свое отношение к нему. Впрочем, своеобразные прения сторон начались еще перед зданием суда - когда адвокаты кратко представили позиции своих подзащитных.

Актёр находится под домашним арестном, в зал суда его доставили приставы. С журналистами он не общается. Так что все ждали сегодняшнего дня, чтобы узнать больше подробностей. В ходе первого судебного заседания прокурор огласит суть обвинения, передает "ТВ Центр".

Скорее всего, актеру будут вменять нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 8 июня в Москве на Садовом кольце. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Актер заявил в ходе заседания, что не признает вину в причинении смерти Сергею Захарову. "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - приводит его слова ТАСС.

Изначально Ефремов признавал вину, просил прощения у семьи погибшего, однако потом, как заявлял его адвокат, поменял точку зрения. По словам защиты, Ефремов не помнит момент аварии и то, что было после.

"Он ничего не помнит, вы должны понять. Если бы он с первого дня понимал, что происходит, наверное, такого резонанса бы не было", - рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

По решению суда дело будет рассматриваться в ежедневном режиме. Правда, адвокат уже заявил, что не сможет каждый день присутствовать на заседаниях и просил некоторые из них перенести.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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