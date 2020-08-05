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На Самару обрушился мощный ураган (видео)

11:47
  • среда
  • 05 августа 2020

Десятки автомобилей повреждены

В Самаре коммунальные службы устраняют последствия мощного урагана. Накануне порывы ветра достигали 20 метров в секунду, передает "ТВ Центр".
Видео последствий урагана на юге России

Оказались повалены десятки деревьев. Из-за этого на дорогах образовались пробки. Ветер с легкостью срывал кровли со зданий, опрокидывал остановки и рекламные конструкции. В результате разгула стихии повреждены более 20 автомобилей.

Виной всему Каспийский циклон. Он принёс в регион сильные дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Самарской области и в среду.

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