На Самару обрушился мощный ураган (видео)

Десятки автомобилей повреждены

В Самаре коммунальные службы устраняют последствия мощного урагана. Накануне порывы ветра достигали 20 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

Оказались повалены десятки деревьев. Из-за этого на дорогах образовались пробки. Ветер с легкостью срывал кровли со зданий, опрокидывал остановки и рекламные конструкции. В результате разгула стихии повреждены более 20 автомобилей.

Виной всему Каспийский циклон. Он принёс в регион сильные дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Самарской области и в среду.

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