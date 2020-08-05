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Россиян предупредили об "опасном солнце"

11:48
  • среда
  • 05 августа 2020

Как защитить себя?

Жителям российских регионов в ближайшие дни придется столкнуться с так называемым "опасным солнцем". Индекс ультрафиолетового излучения будет экстремально высок сразу в нескольких областях Черноземья, на Кавказе и на Черноморском побережье. Ожоги можно получить моментально, просто находясь под прямыми лучами.

Сметана, кефир, натертый картофель – чем только потом не лечат солнечные ожоги. Но эффект все равно один – волдыри, кожа слезает, а шоколадного загара, как не бывало. И это еще, можно сказать, легко отделались.

Черноморское побережье - люди ищут место под солнцем. Здесь, на курортах, не привыкли вставать рано. В итоге на море идут, когда этого делать категорически нельзя. С 11 до 15 часов на пляжах яблоку негде упасть.

Синоптики рапортуют - в эти дни в регионах опасное ультрафиолетовое излучение. Максимально осторожными надо быть на юге Краснодарского края, да и во всех северокавказских республиках – там загорать сейчас не рекомендуется от слова совсем. 

Без защитных кремов и головных уборов – никуда. А еще пить больше воды, советуют медики. У астрономов свои наблюдения. Они считают, дело вовсе не в солнце и причину повышенного ультрафиолетового излучения следует искать ближе к Земле.

Такая погода опасней всего для тех, у кого проблемы с сердцем. По статистике, в это время увеличиваются вызовы скорой помощи на 20 процентов. И неважно, что на небе облачно или тучи. В такую погоду риск сохраняется, а порой даже возрастает. Но есть и плюсы: коронавирус, говорят врачи, тоже не любит ультрафиолет.

Принимать солнечные ванны, говорят ученые, сейчас безопаснее всего в Москве. И тем, кто не поехал на море, надо быстрее ловить солнечные деньки. К середине следующей недели в столице ожидают похолодание. 15 градусов и дожди.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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