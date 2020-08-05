Спасение заплывшего в Финский залив лося сняли на видео

Животное испугалось

Необычная спасательная операция прошла в Финском заливе. И неосторожные отдыхающие на этот раз оказались ни при чем - помощь потребовалась лосю, который не смог выбраться из воды и в итоге устроил заплыв. Зверя заметили на берегу, и только благодаря оперативным действиям бригады его жизнь была спасена.

Кого только не замечали в Финском заливе: и дельфинов, и тюленей и даже горбатого кита. Но чтобы водоплавающий лось - это впервые.

Он вышел к воде из ближайшего леса, пошел по каменистой гряде на глубину и, видимо, не смог повернуть назад на скользких булыжниках. На кадрах с места видно, как лось с трудом пытается удержаться на ногах. В итоге решает плыть, почему-то от берега. Конечно не подозревая, что до противоположного - сотни километров.

Место для заплыва лось выбрал крайне удачное - недалеко от береговой поисково-спасательной станции, оттуда и заметили необычного пловца. Сразу снарядили катер, в море вышла вся дежурная бригада.

Лоси в воде передвигаются быстро. Но этот, услышав звук лодочного мотора, пошел на рекорд. Животное было так напугано, что и спасатели встревожились: а вдруг повернет к берегу, а там парк и много людей. Пловца решили обездвижить.

"Накинули веревку на рога, обездвижили, ноги заарканили ему. На метре глубины он стоял, выстрелил сотрудник с края пирса в него из транквилизатора и потом мы уже с ребятами пошли его транспортировать в прицеп", - рассказал спасатель Роман Силин.

В итоге собственную спасательную операцию сохатый сладко проспал. Под морду ему подложили спасжилет, чтобы не захлебнулся. Гиганта, а взрослый лось может весить под 700 кг, прибуксировали к берегу на веревках. В прицеп машины, чтобы отвезти в лес, грузили всемером

Пловца-спринтера отогрели, дождались пока проснется. Спасатели вызвали специалистов из комитета по природопользованию. Те покормили лося и осмотрели, чтобы убедиться, что он здоров и ему не нужна медицинская помощь. И уже ночью, чтобы еще кого-нибудь не испугался, отпустили домой в лес

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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