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"Не грызи маму": Королева с 18-летним сыном подурачились на камеру

11:08
  • среда
  • 05 августа 2020

Озорная семейка

Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram видео, на котором она дурачится со своим 18-летним сыном Архипом. 
Наташа Королева показала возмужавшего сына

Наташа Королева и Архип прогулялись по Патриаршим прудам в Москве, посидели в кафе и зашли в музей "Собрание". Там певице и ее сыну устроили персональную экскурсию. 

У входа в музей Королева попросила сфотографировать ее вместе с сыном. "Мой котик", - так она назвала Архипа. Дурачась, парень сделал вид, будто хочет укусить артистку, а та, смеясь, попыталась увернуться и высвободиться из его объятий. 

Некоторые журналисты сочли поведение Королевой и ее сына не совсем нормальным. "Странные нежности", "какие-то брачные игры" - пишут об этом видео в СМИ и соцсетях.

Стоит отметить, что Наташа Королева и ее супруг - стриптизер Тарзан - часто ведут себя весьма эксцентрично. Нет ничего удивительного в том, что сын перенял их манеру поведения. 

Архип - веселый и сообразительный парень. Он вырос настоящим красавцем. Наследник Королевой учится на востоковеда в Высшей школе экономики, но мечтает пойти по стопам родителей и блистать на сцене. В скором времени Архип планирует выпустить свой первый клип.

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