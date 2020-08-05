"Не грызи маму": Королева с 18-летним сыном подурачились на камеру

Озорная семейка

Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram видео, на котором она дурачится со своим 18-летним сыном Архипом.

Наташа Королева и Архип прогулялись по Патриаршим прудам в Москве, посидели в кафе и зашли в музей "Собрание". Там певице и ее сыну устроили персональную экскурсию.

У входа в музей Королева попросила сфотографировать ее вместе с сыном. "Мой котик", - так она назвала Архипа. Дурачась, парень сделал вид, будто хочет укусить артистку, а та, смеясь, попыталась увернуться и высвободиться из его объятий.

Некоторые журналисты сочли поведение Королевой и ее сына не совсем нормальным. "Странные нежности", "какие-то брачные игры" - пишут об этом видео в СМИ и соцсетях.

Стоит отметить, что Наташа Королева и ее супруг - стриптизер Тарзан - часто ведут себя весьма эксцентрично. Нет ничего удивительного в том, что сын перенял их манеру поведения.

Архип - веселый и сообразительный парень. Он вырос настоящим красавцем. Наследник Королевой учится на востоковеда в Высшей школе экономики, но мечтает пойти по стопам родителей и блистать на сцене. В скором времени Архип планирует выпустить свой первый клип.

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