Житель Подмосковья обстрелял пришедших с обыском полицейских

Стрелок задержан

Полицейские в подмосковном Солнечногорске, пришедшие с обыском к местному жителю, попали под обстрел. Подозреваемый открыл стрельбу, ранив одного из стражей порядка.

"Сотрудники пришли в одну из квартир с постановлением суда об обследовании помещения жилища на предмет проверки информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Причины такого "теплого" приема, оказанного полицейским, выяснились быстро. Во время обыска в квартире задержанного изъяли целый арсенал оружия и коробки с патронами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший полицейский госпитализирован, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"