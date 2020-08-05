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Житель Подмосковья обстрелял пришедших с обыском полицейских

11:04
  • среда
  • 05 августа 2020

Стрелок задержан

Полицейские в подмосковном Солнечногорске, пришедшие с обыском к местному жителю, попали под обстрел. Подозреваемый открыл стрельбу, ранив одного из стражей порядка.
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

"Сотрудники пришли в одну из квартир с постановлением суда об обследовании помещения жилища на предмет проверки информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Причины такого "теплого" приема, оказанного полицейским, выяснились быстро. Во время обыска в квартире задержанного изъяли целый арсенал оружия и коробки с патронами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший полицейский госпитализирован, передает ТАСС.

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