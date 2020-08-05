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На Курилах открыли аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования ЧС

11:50
  • среда
  • 05 августа 2020

В нем самое современное оборудование

На Курильском острове Кунашир появился аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Здание оснащено современным оборудованием, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами. Это позволит сотрудникам ведомства оперативно определять опасные природные явления.

Аналогичный центр скоро появится и на острове Итуруп. На открытии присутствовал глава МЧС Евгений Зиничев. Он вручил новому подразделению сертификат на технику и наградил спасателей.

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Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования ЧС на Курилах
Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования ЧС на Курилах
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