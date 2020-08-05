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Медведи растерзали мальчика в незапертом вольере в Сочи

11:32
  • среда
  • 05 августа 2020

Ребенок погиб на месте

Вечером 4 августа два медведя загрызли 11-летнего мальчика в сочинском поселке Дагомыс. Ребенок зашел к ним в незапертый вольер. 

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Как пишет РИА Новости, медведи живут на территории, арендованной одной из коммерческих организаций. Ребенок зашел в вольер через незапертую металлическую калитку. Медведи нанесли мальчику множественные телесные повреждения. Он погиб на месте. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, в каких условиях содержались медведи и соблюдал ли хозяин правила безопасности.

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