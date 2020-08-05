Раскрыты причины распада The Beatles

Пол Маккартни опроверг распространенные версии

Распространенные версии распада группы The Beatles не имеют ничего общего с действительностью. Об истинных причинах рассказал один из основателей коллектива Пол Маккартни.

Маккартни опроверг бытующее мнение о том, что к моменту распада участники группы ненавидели друг друга. По словам музыканта, The Beatles были "семьей".

"А в семьях бывают споры, бывают разногласия. И некоторые хотят делать что-то одно, а некоторые — что-то другое. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", - признался музыкант изданию GQ.

The Beatles - это Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, группа была основана в 1960. Распался коллектив в 1970-м. Журнал Rolling Stone признал The Beatles величайшими исполнителями всех времен.

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