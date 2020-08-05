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Заболевшая дочь Заворотнюк сдала тест на коронавирус

12:00
  • среда
  • 05 августа 2020

Она заперлась в своей комнате

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заболела и сдала тест на коронавирус. Чтобы не заразить родных, Анна старается не выходить из своей комнаты. 

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"Я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришел", - написала Анна Заворотнюк в Instagram. По словам девушки, у нее поднялась температура, заложен нос, ее мучает кашель. 

"Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только, чтобы забрать тарелку с едой", - написала Заворотнюк. 

Она призвала подписчиков соблюдать осторожность и не забывать о том, что пожилые люди тяжело переносят COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_zavorotnyuk

Напомним, что Анастасия Заворотнюк больше года борется с раком мозга. Где она сейчас находится, точно не известно. По одной версии, она лечится дома и порой приезжает в ЦКБ на процедуры. Недавно журналисты предположили, что актриса проходит лечение в США, куда нередко летает ее супруг - фигурист Петр Чернышев.  

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