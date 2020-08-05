Российский режиссер стал очевидцем взрыва в Бейруте

Отель находился в 200 метрах от эпицентра

Российский режиссер Мария Иванова стала очевидцем произошедшей в Ливане трагедии. Съемочная группа работает в этой стране над художественным фильмом с рабочим названием "В ее голове".

По словам Ивановой, отель, в котором проживали россияне, расположен в 200 метрах от бейрутского порта. К счастью, в момент взрыва вся группа работала в селе, в 40 километрах от Бейрута.

"Это нас, собственно, спасло. Но даже здесь во время съемок мы услышали взрыв. Мы не знали, откуда это и что. Большинство членов нашей группы - ливанцы, они сказали, что это что-то серьезное", - рассказала режиссер.

Иванова добавила, что в гостинице оставался один из актеров. Он рассказал, что в момент взрыва вылетели все стекла в окнах отеля и завалило вход. Сам он чудом не пострадал. Офис съемочной группы в Бейруте сильно поврежден, как и автомобили, передает ТАСС.

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