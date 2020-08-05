"По гонорару не договорилась": в "Уральских пельменях" объяснили уход Михалковой

Артистка теперь находится в свободном плавании

Актер и сценарист "Уральских пельменей" Роман Постовалов назвал возможную причину ухода Юлии Михалковой из шоу.

Постовалов сказал, что Михалкова была наемной актрисой. "Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию. Может, по гонорару не договорилась", - цитирует артиста kp.ru.

По его словам, Юлия Михалкова "никуда не пропала", она участвует в новых проектах и по-прежнему часто появляется на экране.

Михалкова ушла из "Уральских пельменей" в октябре прошлого года. С тех пор поклонники не перестают гадать, что же подтолкнуло ее к такому шагу. По одной версии, звезда решила больше времени уделять личной жизни, по другой - у нее возник конфликт с кем-то из участников коллектива.

Сама Михалкова говорила, что в "Пельменях" она перестала расти в профессиональном плане. Ей надоело все время играть глупых девочек-припевочек. "Если собрать все причины моего ухода, то деньги - это только 5% и далеко не решающий фактор. Скажем так, одна из капель, которая переполнила бокал", - заявила артистка.

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