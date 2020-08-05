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Владельцев сайтов с запрещенной информацией оштрафуют на 15 миллионов

12:56
  • среда
  • 05 августа 2020

Законопроект рассмотрит Госдума

Владельцев сайтов могут оштрафовать на 15 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Законопроект внесен в Госдуму, документ депутаты рассмотрят в осеннюю сессию, сообщил журналистам один из авторов инициативы, замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.
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Документ поступил в парламент 16 июля. Боярский подготовил его в соавторстве с председателем комитета по информполитике Александром Хинштейном. В соответствии с законопроектом, владельца сайта ждет штраф до 8 миллионов рублей за отказ удалить информацию по законному требованию. Тех же, кто пренебрежет распоряжением о блокировке материалов, нарушающих российское законодательство, оштрафуют на 15 миллионов рублей.

Как напоминает агентство ТАСС, законом запрещено размещать в сети материалы с детской порнографией и пропагандирующие экстремистские взгляды.   

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