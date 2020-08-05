Депутат Мосгордумы Артемьев отметил главные преимущества велотранспорта в современном городе

Во-первых, это экологично

Автомобили являются главным источником загрязнения атмосферного воздуха в городах. Около 17% глобального выброса парниковых газов попадает в окружающую среду из-за работы автотранспорта. Одним из решений экологических проблем может стать развитая велоинфраструктура, считает депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель отряда космонавтов Олег Артемьев.

"На данный момент Россия находится только на стадии развития этого транспорта. Мировой же опыт стран, где велосипедная инфраструктура развита достаточно хорошо, показывает примеры положительных изменений как на экологии, так и на здоровье людей", - сказал он "Аргументам и фактам".

По мнению Артемьева, необходимо популяризировать веломаршруты. Они, в свою очередь, должны быть интересными и безопасными. Он уверен, что депутаты Мосгордумы должны своим примером показать удобства велотранспорта и пересесть на велосипеды.

"Хотя бы для передвижения по своему избирательному округу, как мы делаем с моими помощниками — единственное, не всегда это удобно, именно из-за недостаточно развитой сети велодорожек в Бирюлево и Царицыно. Я знаю, что и некоторые мои коллеги также являются приверженцами здорового образа жизни и часто пользуются велосипедом. Поэтому все вместе мы могли стараться привлекать к пользованию велосипедом жителей своих округов", - сказал Олег Артемьев.

Депутат полагает, что велосипед мог бы стать альтернативным видом транспорта для туристов. На нем можно добраться до тех мест, которые на автомобиле или общественном транспорте не всегда получится посетить.

Артемьев признал, что поздней осенью и зимой передвигаться на велосипеде проблематично, потому задача – сделать этот вид транспорта удобным хотя бы в теплое время года. Кроме того, необходимо уже со школы прививать знания правил дорожного движения, чтобы велосипедисты были более дисциплинированными.

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