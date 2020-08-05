Собянин открыл вторую очередь транспортной развязки у метро "Саларьево"

Реконструкция Киевского шоссе продолжается

В Москве идёт масштабная реконструкция Киевского шоссе. Сегодня мэр Сергей Собянин открыл транспортную развязку в районе метро "Саларьево".

Введены в эксплуатацию почти 4 километра дорожных сооружений, в том числе несколько тоннелей и съезды. Также был построен надземный пешеходный переход и благоустроены прилегающие территории. В ближайшие полгода планируется завершить работы ещё на участке в 8 с половиной километров. В результате значительно уменьшится количество пробок.

Кроме того, Западный и Новомосковский округа столицы станут ещё более удобными для жизни.

"Здесь в Саларьево, как в капле воды, видно целый ряд направлений строительного комплекса Москвы. Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая огромная свалка, которая здесь создавала экологический фон десятилетиями, построено метро, построены автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады. По сути дела, это небольшой город", - сказал Собянин.

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