Стала известна причина крушения дельтаплана в Подмосковье

Аппарат задел верхушки деревьев

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при крушении мотодельтаплана в Подмосковье. Всё произошло накануне днём в районе деревни Шаликово.

Установлено, что полёт был прогулочный. Дельтаплан вылетел с поля аэрограда "Можайский", но уже через минуту задел верхушки деревьев и рухнул на землю. 36-летний пилот и 44-летний пассажир погибли. Следователи уже допросили свидетелей происшествия, передает "ТВ Центр".

В свою очередь, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования обстоятельств жёсткой посадки дельтаплана.

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