Свидетель по делу Ефремова рассказал в суде о раскаянии актера

Артист каялся прямо на месте происшествия

Михаил Ефремов раскаялся в содеянном сразу после аварии, утверждает один из свидетелей происшествия. Заседание суда по делу о ДТП со смертельным исходом, главный фигурант которого – известный актер, проходит в Пресненском суде Москвы.

"Очевидцы практически сразу указали на Ефремова как на человека, сидевшего за рулем. Он находился возле своей машины, каялся в содеянном, говорил: "Что же я наделал, что же натворил", - рассказал судьям инспектор ДПС Павел Маркиянов.

Свидетель добавил, что на месте, где произошло ДТП, достаточное уличное освещение, а дорожное полотно хорошего качества.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с фургоном. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.

Исследования проб, взятых после ДТП, выявили в крови Ефремова не только высокое содержание алкоголя, но и наркотики. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сам актер в суде вину не признал - утверждает, что ничего не помнит.

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