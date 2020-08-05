Экологично и экономично: в Москве устанавливают светодиодные фонари

Освещение на улицах станет комфортнее

Москва в новом экологичном свете. До конца года в столице установят 9 тысяч светодиодных фонарей. Такие лампы не только прослужат дольше, но и помогут сэкономить на электроэнергии. И для окружающей среды они совершенно безопасны. Горожанам тоже есть что оценить - освещение на улицах станет комфортнее, изменится и облик знакомых памятников.

С большим набором инструментов мастер Александр поднимается к самому фонарю. Тот своё отслужил - главное, аккуратно уложить его в сумку, чтобы не разбился. Внутри - натриевая лампа с парами ртути, которую теперь отправят на утилизацию. Новый прибор даже внешне не похож на предыдущий. Уже вечером жители увидят свой двор в ином свете.

"Светодиодный светильник - его спектр максимально приближен к дневному свету, что позволяет создать комфортные условия", - рассказал руководитель департамента наружного освещения АО "Объединённая энергетическая компания" Денис Крук.

Новые приборы потребляют в несколько раз меньше электроэнергии. В первую очередь меняют фонари, вышедшие из строя, но постепенно вся Москва перейдёт на светодиодное освещение.

Современные светодиодные светильники включаются мгновенно, в отличие от старых ламп, которым требовалось некоторое время на так называемый "розжиг". А прослужат новые фонари целых 12 лет. К тому же они безвредны для окружающей среды и подлежат повторной переработке.

В новом свете предстанут не только дворы и улицы, но и здания, памятники и знаковые архитектурные сооружения. Ростокинский акведук в 18 веке, при Екатерине, служил вполне утилитарным целям - был частью первой столичной водопроводной системы. Но уже тогда сама императрица отмечала его красоту и изящество. Теперь памятник превращен в пешеходный мост, который по вечерам украшает подсветка. Промышленные альпинисты поменяли здесь более 250 ламп.

С прошлого года новую архитектурно-художественную подсветку обрели более 30 городских объектов. Среди них, например, Храм Василия Блаженного - его облик подчеркивают около 100 линейных светильников и прожекторов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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