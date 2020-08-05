В Москве рассказали, как обеспечивается безопасность горожан

Департамент гражданской обороны рассказал о работе ведомства

О том, как обеспечивается безопасность москвичей и гостей столицы, в среду рассказали на пресс-конференции Департамента гражданской обороны, передает "ТВ Центр".

Задача ведомства - контролировать обстановку в городе и максимально быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Для этого в арсенале ведомства - самая современная техника и легкая авиация. Кроме того, продолжается развитие аварийно-спасательной службы. Например, был создан специальный отряд по тушению торфяных пожаров. А во время пандемии сотрудники департамента не только помогали организовывать мобильные госпитали, но и дежурили в московских аэропортах.

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