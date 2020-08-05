Московские музеи приглашают на виртуальные экскурсии

Смогут ли современные технологии затмить традиции и что еще придумали для любителей искусства?

Интернет-проекты, которые зародились в период пандемии, похоже, прижились навсегда. Ведь теперь пройтись по залам Пушкинского музея или Третьяковской галереи можно из любой точки планеты.

Маски, дистанция и только электронные билеты. После открытия Пушкинского в его залах людей непривычно мало. По словам сотрудников, многие потенциальные посетители так и не решились выйти из онлайна. И продолжают знакомиться с выставками и лекциями через интернет. Все виртуальные проекты музей собрал в единую программу под хештегом #НаединесПушкинским. Помимо традиционного контента из видео с экскурсиями и лекциями, здесь придумали проекты специально на время изоляции. Например, "100 способов прожить минуту", в котором люди, связанные с искусством, делятся опытом осмысленного проживания времени, и видео #СкучаюпоПушкинскому, где друзья музея рассказывают о разлуке с ним. Говоря об аудитории, музейщики подчеркивают: главное - не столько количество просмотров, сколько география. Благодаря виртуальным проектам, Пушкинский теперь посещают даже жители Петропавловска-Камчатского.

Ни один виртуальный проект не заменит настоящий визит в музей, утверждают сотрудники Третьяковской галереи. Но есть в новом формате и свои плюсы - можно побыть с искусством один на один, не выходя из дома.

Третьяковская галерея также запустила в период изоляции виртуальные проекты для взрослых и детей - ТретьяковкаДома. Вход на онлайн выставки и лекции - бесплатный. Но все желающие, конечно, могут сделать пожертвование.

"В этот сложный момент пандемии, когда все заперты внутри своих квартир, на музеях лежит особая социальная миссия. Помочь людям пережить это, помочь преодолеть страхи, помочь отвлечься от очень тревожных, плохих и давящих на психику новостей", - рассказала заместитель генерального директора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш.

Изоляция закончилась, но развитие интернет-проектов только начинается. Музейщики обещают новые более технологичные и увлекательные программы. Чтобы встреча с прекрасным стала более осязаемой, столичные музеи планируют применять даже VR-технологии.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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