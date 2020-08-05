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"Москвариум" отмечает свой первый юбилей

15:20
  • среда
  • 05 августа 2020

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на юбилей "Москвариума"

"Москвариум" на ВДНХ в среду отмечает свой первый юбилей - пять лет со дня открытия. Это один из крупнейших океанографических центров мира - отметил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

И действительно - там собрано около 12 тысяч подводных животных со всех уголков света - рыбы, беспозвоночные, амфибии, рептилии. Сегодня гостей познакомили с новым жителем - пантерным хамелеоном. А еще они смогли понаблюдать, как кормят тигровых акул и увидеть выступление тюленей.

Кроме того, в расписании - уникальные лекции и документальные фильмы. Ведь "Москвариум" - не только развлечение, а научное учреждение по изучении морской биологии.

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Посетители "Москвариума"
Посетители "Москвариума"
Посетители "Москвариума"
Посетители "Москвариума"
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