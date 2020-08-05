Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз

Многое зависит от образа жизни

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что курение в 30 раз увеличивает риск возникновения некоторых видов рака.

"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", - цитирует Каприна РИА Новости.

По его словам, организм курильщика "приходит в себя" лишь через 10 лет после того, как человек избавляется от никотиновой зависимости.

Алкоголь, как и курение, повышает риск возникновения онкологического заболевания.

Что касается генетической предрасположенности, то только 15% случаев развития рака объясняются наследственностью. Образ жизни и возраст имеют куда большее значение, подчеркнул Андрей Каприн.

Врач уточнил, что после 65 лет в организме начинает стремительно увеличиваться число клеточных мутаций, с которыми иммунитет перестает справляться.

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