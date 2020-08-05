Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз

Многое зависит от образа жизни
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что курение в 30 раз увеличивает риск возникновения некоторых видов рака.
"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", - цитирует Каприна РИА Новости.
По его словам, организм курильщика "приходит в себя" лишь через 10 лет после того, как человек избавляется от никотиновой зависимости.
Алкоголь, как и курение, повышает риск возникновения онкологического заболевания.
Что касается генетической предрасположенности, то только 15% случаев развития рака объясняются наследственностью. Образ жизни и возраст имеют куда большее значение, подчеркнул Андрей Каприн.
Врач уточнил, что после 65 лет в организме начинает стремительно увеличиваться число клеточных мутаций, с которыми иммунитет перестает справляться.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"