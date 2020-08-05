Грабители взломали сейфы в коттедже Тинькова

Сам предприниматель на лечении в Англии

Грабители проникли в московский коттедж, принадлежащий бизнесмену Олегу Тинькову. Вломаны и опустошены два сейфа. По предварительным данным, похищены вещи на сумму около 1 миллиона рублей.

Следствие предполагает, что преступник проник в коттедж по адресу Никольский тупик, 2 3-4 августа. Грабитель отжал пластиковые двери, проник в помещение и вскрыл два сейфа. О краже сообщила горничная жены Тинькова.

"Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии", - приводит РИА Новости комментарий пресс-службы столичного главка МВД.

Олег Тиньков в Лондоне на лечении. В начале июля предприниматель перенес операцию по пересадке костного мозга – он борется с лейкемией.

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