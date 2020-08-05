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Москвичи смогут поучаствовать в экосубботнике в Национальном парке "Лосиный остров"

14:06
  • среда
  • 05 августа 2020

И познакомиться с медведем Малышом

Москвичи смогут принять участие в экологическом субботнике. Он пройдет 8 августа в Национальном парке "Лосиный остров". Об этом журналистам Агентства городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного отделения партии "Единая Россия".

Там рассказали, что желающие поучаствовать смогут не только помочь парку стать лучше, но и познакомиться с историей медведя Малыша и его "мамой" - дрессировщицей Валентиной Пантелеенко. Они уже несколько лет живут на территории парка.

Пантелеенко воспитала "целую плеяду косолапых артистов". Малыш появился у нее в 1993 году. Воспитанный по уникальной методике трехметровый медведь работает без поводка и намордника. Под сценическим именем Добрыня он стал звездой нескольких фильмов, таких как "Барышня-крестьянка" и "Сердце медведицы". Юрий Никулин рассмотрел в 700-килограммовом Малыше уникальный талант и сосватал его в "Ералаш".

"Это чудо, которое происходит прямо у нас на глазах. Валентина Ивановна, которой почти 80 лет, совершает подвиг во имя жизни. Конечно, ей по мере сил помогают волонтеры. Вот уже 10 лет стараемся помочь и мы - партия "Единая Россия". В конце концов, медведь - это символ нашей партии и нашей страны. Но каждый раз когда я вижу эту пару - Малыша и его "маму" - сердце сжимается", - рассказал секретарь МГРО "Единой России" Андрей Метельский.

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