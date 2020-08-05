Ольга Шарапова: Московский центр паллиативной помощи полностью откроется в 2021 году

Там завершается капитальный ремонт

Московский многопрофильный центр паллиативной помощи полностью откроется в 2021 году после капитального ремонта. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

"Уже в будущем году Московский центр паллиативной помощи должен заработать в полную силу: откроется главный корпус, основной стационар, работать со своими особыми пациентами будут более 200 сотрудников Центра, из них 29 квалифицированных врачей и 90 медицинских сестер", - сказала она.

Паллиативная медицина призвана помочь неизлечимым больным провести оставшийся период жизни максимально полноценно, минимизировав страдания, насколько это возможно, подчеркнула Шарапова. По ее словам, в паллиативной помощи нуждаются не только онкологические больные в терминальной стадии рака, но и пациенты с необратимыми последствиями инсультов, неврологических заболеваний и разнообразных деменций, в случае полного прекращения функционирования органа или системы органов, как при тяжелой сердечной, почечной и печеночной недостаточности, последней стадии хронической болезни или обездвиженным после тяжелых травм.

В ходе ремонта корпуса №1 были проведены серьезные строительные работы: усилен фундамент, укреплены дверные и оконные проемы, сделан ремонт кровли и демонтаж старого аварийного навесного фасада, заменены 25 колонн здания. Внутри обновленного здания для пациентов будут оборудованы комфортные палаты вместимостью от одного до четырех человек, с отдельными санузлами, подъемниками для маломобильных пациентов, новые кровати с электроприводом и прочими необходимыми для этой категории пациентов приспособлениями.

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