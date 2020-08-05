Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения Ефремова (видео)

Судебный процесс по этом делу богат на скандалы

В Пресненском суде Москвы в среду рассматривают по существу дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Свою вину артист по-прежнему не признает, но у обвинителей - другое мнение. Журналистов в зал суда пустили только на несколько минут, сами слушания проходят в закрытом режиме.

Актёр находится под домашним арестом, в суд его доставили приставы. У знания его встречала группа поддержки. Ни с ними, ни с журналистами он говорить не стал. А вот адвокат актёра Эльман Пашаев охотно отвечал на вопросы и перед заседанием раскрыл, похоже, главную линию защиты. Заявив, что Ефремов ничего не помнит. То же самое повторил уже на суде и сам обвиняемый, заявив, что не признаёт себя виновным, передает "ТВ Центр".

Напомним, изначально актер признавал вину, просил прощения у семьи погибшего, однако потом поменял точку зрения. Журналистам запретили снимать судебный процесс, пустив камеры на несколько минут перед его началом. Но все обратили внимание на то, что актёр держит в руках мобильный телефон. Адвокат пояснил, что это его аппарат и так его подзащитный знакомился с материалами дела.

Сегодня прокурор огласил суть обвинения. Актеру вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 8 июня в Москве на Садовом кольце. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения и превысил скорость на 25 километров в час. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Свидетели - сотрудники ДПС, которые оказались на месте аварии уже через 2 минуты, подтвердили суду, что Ефремов с трудом держался на ногах и был стойкий запах алкоголя.

Судебный процесс по этом делу обещает быть богатым на скандалы. Он и начался довольно ярко. Адвокат потерпевших Александр Добровинский утроил из своего появления у здания суда настоящее шоу. В прошлый раз он приехал на "Роллс-ройсе" за 30 миллионов рублей, а сегодня на бордовом кабриолете за 20 миллионов. Юрист перед началом заседания прокомментировал позицию оппонента, заявив, что рассчитывает увидеть справку об амнезии Михаила Ефремова. Ну а артист на заседании просил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны. За то, что тот назвал его свиньей. Мол, ранее Александр Добровинский сказал, что Ефремов похрюкивает в суде. Ну вот как сам Добровинский отреагировал на это.

Журналистка: вам сегодня Ефремов обвинение бросил по поводу оскорбления, как вы к этому относитесь?

Добровинский: (хрюкает).

Журналистка: это ваш ответ Ефремову?

Добровинский: это ответ "Спартаку", он сказал, что он болельщик "Спартака", а если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?

Ещё одна интересная деталь: суд отказался признавать потерпевшей по делу сожительницу погибшего в ДТП Ирину Стерхову. По ее словам, Захаров проживал с ней в одной квартире последние 22 года. Но аргументы адвоката суд не убедили.

По решению суда дело будет рассматриваться в ежедневном режиме. Правда, адвокат уже заявил, что не сможет каждый день присутствовать на заседаниях и просил некоторые из них перенести.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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