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Пострадавших от взрыва в Бейруте разместили во временных убежищах

14:28
  • среда
  • 05 августа 2020

Без жилья остались около 1 тысячи семей

Временные убежища для пострадавших от мощного взрыва в порту Бейрута развернуло Ливанское общество Красного Креста. В них могут разместиться около 1 тысячи семей, чьи жилища оказались в той или иной степени повреждены в результате ЧП.
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"Мы построили несколько временных убежищ. Готовы принять 1 000 семей на 72 часа. Предоставим им продукты питания, комплекты гигиенических средств, а также предметы первой необходимости", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении Ливанского общества Красного Креста.

В результате взрыва, по последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения. В стране объявлен траур.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. Причиной стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры.

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