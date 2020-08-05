Осеевский рассказал Путину о работе "Ростелекома"

Встреча прошла в Кремле

В среду в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским. Он доложил президенту об основных направлениях работы.

По словам Осеевского, сейчас завершается программа развития базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Идет прокладка высокоскоростной линии от запада России до Владивостока, а затем и до Японии. Кроме того, планируется увеличить долю социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде - ключевая роль отводится порталу госуслуг. Для этого по поручению правительства будет создан новый более современный вариант платформы.

Путин: Михаил Эдуардович, "Ростелеком" – крупнейший в России провайдер цифровых услуг. У вас свыше 157 тысяч сотрудников работает, армия целая. И вы крупнейший, самый активный партнёр государства по цифровизации экономики, работаете по отраслям, создаёте отраслевые цифровые платформы. Давайте обо всём этом поговорим. Портал "Госуслуги" – это ведь тоже ваша работа. Знаете, был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам. Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим. И у вас, по‑моему, в условиях этой пандемии чуть ли не 40 процентов персонала работало в удалённом режиме?

Осеевский: Да.

Путин: И всё получилось?

Осеевский: Да, Владимир Владимирович…Мы подвели предварительные итоги работы в первом полугодии, видим рост основных операционных и финансовых результатов. Это позволит нам в полном объёме исполнить нашу инвестиционную программу, она по итогам этого года превысит 135 миллиардов рублей.

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