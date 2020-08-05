Депутат МГД Самышина рассказала о помощи искусственного интеллекта врачам

ИИ - хороший помощник для врача

Депутат Московской городской думы, главврач больницы №3 Елена Самышина рассказала о внедрении в повседневную работу столичных медиков передовых цифровых технологий. Она рассказала, что в столичных клиниках тестировали компьютерный алгоритм, который позволяет выявлять признаки онкологических заболеваний крови и туберкулеза.

"Во время пика эпидемии коронавируса столичные специалисты научили искусственный интеллект видеть признаки коронавирусной пневмонии на цифровых снимках легких. Нейросеть рассчитывала вероятность диагноза COVID-19 на ранней стадии. Поскольку искусственный интеллект дополнительно оценивал показатели анализа крови и другие симптомы, точность постановки диагноза по трем из четырех признаков достигала 94%", - сказала Самышина в интервью "Аргументам и фактам".

По ее словам, программа пока не может заменить врача, однако применение ИИ позволяет сэкономить силы и время, которые бесценны при оказании помощи пациентам. Кроме того, нейросеть может заметить ошибку при анализе массовых исследований.

"Лично я сказала бы о применении искусственного интеллекта так: он учится. Его можно сравнить со старательным интерном, верным и оперативным помощником и ассистентом, только без белого халата. Пока речи о том, что программа заменит врачей, не идет. Знания, опыт, талант, профессиональная интуиция врача-специалиста незаменимы", – отметила парламентарий.

На сегодняшний день сервисы искусственного интеллекта подключены к 48 стационарам и 193 поликлиникам Москвы и их филиалам, интегрированы в системы ЕРИС и ЕМИАС.

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