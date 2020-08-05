Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым

Брачного договора у них не было

Певица Полина Гагарина подтвердила слухи о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака.

Гагарина объяснила, почему она предпочитает не комментировать развод. "Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь", - сказала она в программе "Конечно, Вася" на YouTube.

По словам звезды, она не заключала с супругом брачного договора. Для этого она недостаточно прагматична. "Если подписываешь что-то, то у тебя уже подсознание работает, ты готов к концу в отношениях", - отметила певица.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

С недавних пор папарацци устроили настоящую охоту на Исхакова. По слухам, у него уже есть новая возлюбленная. Недавно их заметили на прогулке в московском парке.

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